IMF में सीतारमण का चीन पर बड़ा खुलासा, भारतीय निर्यात पर लगा रहा पाबंदी
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि व्यापार में रुकावटों की वजह से भारत और चीन के रिश्ते मुश्किल भरे हो रहे हैं।
बैंकॉक में हुई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की एक बैठक में उन्होंने बताया कि चीन कड़ी शर्तों का इस्तेमाल करके भारतीय निर्यात जैसे जेनेरिक दवाएं और कृषि उत्पादों को रोक देता है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है और भारतीय सामान के लिए चीनी बाजार में घुसना मुश्किल हो जाता है।
भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर के पार
इस साल भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गया है। यह एक बहुत बड़ा अंतर है। इन मुश्किलों के बावजूद, भारत ने अपनी तरफ से कोई जवाबी पाबंदी नहीं लगाई है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि भारतीय कारोबारियों को चीन में सही मौका नहीं मिलता। साल 2020 में सीमा पर हुए टकराव के बाद भी दोनों देश अभी भी अपने रिश्तों को सुधारने और आर्थिक संबंधों पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं।