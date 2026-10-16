IMF में सीतारमण का चीन पर बड़ा खुलासा, भारतीय निर्यात पर लगा रहा पाबंदी

इस साल भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गया है। यह एक बहुत बड़ा अंतर है। इन मुश्किलों के बावजूद, भारत ने अपनी तरफ से कोई जवाबी पाबंदी नहीं लगाई है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि भारतीय कारोबारियों को चीन में सही मौका नहीं मिलता। साल 2020 में सीमा पर हुए टकराव के बाद भी दोनों देश अभी भी अपने रिश्तों को सुधारने और आर्थिक संबंधों पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं।