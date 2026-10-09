वित्त मंत्री सीतारमण का 3 दिवसीय सिंगापुर दौरा, क्या है एजेंडा?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 3 दिन के दौरे पर सिंगापुर पहुंची हैं। उनका मकसद है भारत के आर्थिक रिश्तों को मजबूत करना और ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश को आकर्षित करना।

वह सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग जैसे बड़े नेताओं से मिल रही हैं। इन मुलाकातों में दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने और डिजिटल तौर पर जुड़ाव बढ़ाने पर बात होगी।