निर्मला सीतारमण ने सऊदी अरब से किया ऐतिहासिक सौदा, कई देशों के साथ खोला आर्थिक साझेदारी का द्वार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोहा में एशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) की वार्षिक बैठक के मौके पर सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, जॉर्डन और नेपाल के नेताओं के साथ अहम बैठकें कीं। अहम खबर ये है कि भारत और सऊदी अरब ने एक द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के लिए बातचीत पूरी कर ली है। इस संधि से दोनों देशों के लिए एक-दूसरे में निवेश करना आसान और सुरक्षित हो जाएगा।
स्विट्जरलैंड, जॉर्डन और नेपाल बढ़ा रहे आर्थिक सहयोग
स्विट्जरलैंड भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर में भविष्य के निवेश के लिए दिलचस्पी दिखा रहा है, खासकर नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) के जरिए। जॉर्डन के साथ हुई बातचीत में 2030 तक 5 अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य रखा गया है, जिसमें खाद्य सुरक्षा और उर्वरक जैसे जरूरी सामान पर खास ध्यान दिया गया है। नेपाल के साथ बातचीत बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई में मदद करने और UPI-NPI तकनीक का इस्तेमाल कर डिजिटल पेमेंट शुरू करने पर केंद्रित रही। इससे पता चलता है कि भारत कैसे मजबूत क्षेत्रीय साझेदारियां बना रहा है।