अंबाला में 220 फुट गहरे बोरवेल में फंसा 'निर्भय', हर सांस पर टिकी उम्मीद

बचाव टीमों ने बच्चे की हालत स्थिर होने की पुष्टि की

राज्य आपदा राहत प्रतिक्रिया बल (SDRF), राष्ट्रीय आपदा राहत प्रतिक्रिया बल (NDRF) और भारतीय सेना की कई टीमें स्थानीय उपायुक्त की अगुवाई में मौके पर पहुंच गई हैं। कैमरों की मदद से उन्होंने पुष्टि की है कि निर्भय अभी जिंदा है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। बचाव दल उसे सुरक्षित बाहर निकालने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं और साथ ही उसे खाने-पीने के जरूरी सामान भी पहुंचा रहे हैं। इस घटना ने लोगों को साल 2006 के उस मामले की याद दिला दी है, जब कई दिनों तक जमीन के नीचे फंसे रहने के बाद एक और छोटे लड़के को बचाया गया था।