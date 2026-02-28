बोत्सवाना से मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान पहुंचे 9 चीते, जानिए कितनी हुई कुल संख्या

बोत्सवाना से 9 और चीते शनिवार को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में आ गए हैं। इनमें 6 मादा और 3 नर शामिल हैं। द प्रिंट के अनुसार, इन विशाल बिल्लियों को भारतीय वायुसेना के एक विमान से लाया गया था, जो ग्वालियर में उतरने के बाद पार्क में उनके बाड़ों में ले जाया गया। यह भारत के 'प्रोजेक्ट चीता' के तहत तीसरा जत्था है, जिसका उद्देश्य चीतों की आबादी बढ़ाना है। वर्तमान में उद्यान में 48 चीते हैं।

सफर 'प्रोजेक्ट चीता' का अब तक का सफर 'प्रोजेक्ट चीता' की शुरुआत सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को लाकर की गई थी। इसके बाद फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों का दूसरा जत्था लाया गया। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में चीतों की आबादी बढ़ाना है, जो हाल ही में आए चीतों के बाद अब 48 हो गई है। हालांकि, इसकी शुरुआत से ही वयस्क और शावक दोनों ही आबादी में कई मौतों के कारण इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

उम्मीद चीता पुनरुद्धार की बनी हुई है उम्मीद असफलताओं के बावजूद, अधिकारी 'प्रोजेक्ट चीता' के भविष्य को लेकर आशावादी बने हुए हैं। चीतों के इस नए समूह से भारत में चीता संरक्षण के प्रयासों को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इन विशाल बिल्लियों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में उनके बाड़ों में छोड़ेंगे। 2023 से इस उद्यान में प्रजनन प्रयासों में कुछ सफलता मिली है, अब तक 39 शावक पैदा हुए हैं और उनमें से 27 जीवित हैं।

Advertisement

स्थानांतरण कुछ चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया गया अधिकारियों का कहना है कि बीमारियों के फैलने के खतरे के कारण लुप्तप्राय जानवरों को एक ही स्थान पर नहीं रखा जाता है। फिलहाल, 3 चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान से गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया गया है। यह कदम भारत द्वारा चीतों की आबादी को पुनर्जीवित करने के प्रयासों के तहत इन लुप्तप्राय जानवरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके परिणाम बाद में देखने को मिलेंगे।