गुवाहाटी: होमस्टे में यूनिवर्सिटी छात्रा की रहस्यमयी मौत, साथी की भूमिका पर गहरे सवाल

शनिवार सुबह निमिषा थाकुरिया बेहोश हालत में मिली थीं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब निमिषा की मौत से पहले के दिनों में क्या-क्या हुआ, इस पर ध्यान दे रही है। आसिफ अली की भूमिका को भी बारीकी से परखा जा रहा है, ताकि यह पता चल सके कि पूरा मामला कैसे सामने आया। इस मामले की जांच अभी भी चल रही है और पुलिस पूरी सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है।