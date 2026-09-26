गुवाहाटी: होमस्टे में यूनिवर्सिटी छात्रा की रहस्यमयी मौत, साथी की भूमिका पर गहरे सवाल
देश
गुवाहाटी के अजारा इलाके के एक होमस्टे में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की 22 साल की छात्रा निमिषा थाकुरिया का शव मिला है। जानकारी मिली है कि निमिषा 20 सितंबर से एक जानकार आसिफ अली के साथ उस होमस्टे में रह रही थी। आसिफ अली का कहना है कि निमिषा ने आत्महत्या की है, लेकिन पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। वे हर पहलू से मामले की जांच कर रहे हैं।
निमिषा थाकुरिया बेहोश मिलीं
शनिवार सुबह निमिषा थाकुरिया बेहोश हालत में मिली थीं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब निमिषा की मौत से पहले के दिनों में क्या-क्या हुआ, इस पर ध्यान दे रही है। आसिफ अली की भूमिका को भी बारीकी से परखा जा रहा है, ताकि यह पता चल सके कि पूरा मामला कैसे सामने आया। इस मामले की जांच अभी भी चल रही है और पुलिस पूरी सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है।