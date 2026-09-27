गुवाहाटी छात्रा की मौत: होमस्टे से आशिक अली हिरासत में, गहराया रहस्य
शनिवार की सुबह गुवाहाटी के एक होमस्टे में 22 वर्षीय गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की छात्रा निमिषा ठकुरिया मृत पाई गईं। निमिषा के पिता इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं और आशिक अली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है।
फिलहाल सभी को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है, ताकि असली वजह सामने आ सके।
धारापुर होमस्टे की जांच, आशिक अली हिरासत में
पुलिस अब धारापुर के उस होमस्टे की भी जांच कर रही है, जहां कथित तौर पर मेहमानों को बिना किसी वैध दस्तावेज के ठहराया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रहे हैं।
हालांकि अली इसे आत्महत्या बता रहा है, लेकिन पुलिस किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सभी संभावनाओं को खंगाल रही है। निमिषा गराल प्राइमरी हेल्थ सेंटर के पास बेहोश मिली थीं, जिन्हें बाद में अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। इस बीच, अली को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जांच भी जारी है।