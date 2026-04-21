महाराष्ट्र में मां और 2 मासूमों के शव कुएं में मिले, पारिवारिक कलह पर पुलिस का संदेह देश Apr 21, 2026

महाराष्ट्र के लातूर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां 25 साल की निकिता भुुरे और उनके 2 छोटे बच्चे एक गांव के कुएं में मृत मिले हैं। पुलिस का शुरुआती अनुमान है कि रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 12 बजे किसी पारिवारिक झगड़े के बाद निकिता अपनी 5 साल की बेटी शिवानी और 3 साल के बेटे शिवंश के साथ कुएं में कूद गई होंगी। सोमवार की सुबह जब गांव के लोग काम पर निकले तो उनकी नजर कुएं में तैरते हुए शवों पर पड़ी।