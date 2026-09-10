लाल किला धमाका: साजिश में लखनऊ भी था निशाना, NIA का बड़ा खुलासा

लाल किला धमाका: साजिश में लखनऊ भी था निशाना, NIA का बड़ा खुलासा
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पता चला है कि दिल्ली के लाल किले पर हुआ बम धमाका, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी, एक बड़ी साजिश का ही हिस्सा था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने एक विस्तृत आरोप पत्र में इसका खुलासा किया है।
NIA का कहना है कि आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद (AGuH) ने लाल किले के साथ-साथ लखनऊ में भी कई जगहों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। इनमें उत्तर प्रदेश विधान सभा और लोक भवन जैसे अहम ठिकाने शामिल थे।
AGUH के ऑपरेटिव केमिकल दुकानों की रेकी करते थे
AGUH के ये ऑपरेटिव आम लोगों में घुलने-मिलने के लिए पति-पत्नी का भेष बनाकर इन ठिकानों की रेकी करते थे। धमाकों के लिए विस्फोटक सामग्री जुटाने के इरादे से वे केमिकल की दुकानों का भी मुआयना करते थे।
लाल किला धमाके का मुख्य साजिशकर्ता उमर-उन-नबी इन जगहों को चुनने और निशाना बनाने में अहम भूमिका निभा रहा था।