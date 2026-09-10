लाल किला धमाका: साजिश में लखनऊ भी था निशाना, NIA का बड़ा खुलासा

पता चला है कि दिल्ली के लाल किले पर हुआ बम धमाका, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी, एक बड़ी साजिश का ही हिस्सा था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने एक विस्तृत आरोप पत्र में इसका खुलासा किया है।

NIA का कहना है कि आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद (AGuH) ने लाल किले के साथ-साथ लखनऊ में भी कई जगहों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। इनमें उत्तर प्रदेश विधान सभा और लोक भवन जैसे अहम ठिकाने शामिल थे।