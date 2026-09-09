लाल किला आत्मघाती हमला: NIA चार्जशीट में उमर उन नबी का नाम, लोकतंत्र विरोधी गहरी साजिश का खुलासा

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की चार्जशीट के मुताबिक, 10 नवंबर 2025 को लाल किले पर हुआ धमाका एक आत्मघाती हमला था। आरोप है कि उमर उन नबी ने गाड़ी के अंदर रहते हुए ही IED को सक्रिय किया था। यह हमला उसने पहले से तय एक कमांड मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके शुरू किया था और जांचकर्ताओं ने इसे अंसार गजवत-उल-हिंद (AGuH) समूह से जोड़ा है। सामने आया है कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि नबी 2023 के आखिर से ही एक बड़ी साजिश के तहत लाल किले की रेकी कर रहा था।