फ्लाईदुबई विमान हमला: NIA ने भारतीय कप्तान स्मित मच्छार पर हमले को लेकर UAPA में दर्ज किया केस

यह हमला बुधवार को उस समय हुआ, जब विमान दुबई से तेल अवीव के लिए उड़ान भर रहा था। चोट लगने के बावजूद कैप्टन मच्छार ने किसी तरह कॉकपिट का दरवाजा खोल लिया, ताकि दूसरे लोग अंदर आकर सह पायलट हमाम अल-हम्मामी को रोक सकें। अल-हम्मामी को सीरिया से जुड़े कुछ विचारों के कारण पहले ही उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत इन सख्त आतंक विरोधी कानूनों का इस्तेमाल करके यह संदेश दे रहा है कि वह अपने नागरिकों के खिलाफ किसी भी खतरे को, भले ही वह अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में हो, बहुत गंभीरता से लेता है।