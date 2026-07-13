NIA ने उठाया बड़ा कदम, आतंकी हाफिज सईद को 'घोषित अपराधी' बनाने की प्रक्रिया शुरू

NIA अपना कानूनी मामला बहुत सावधानी और बारीकी से तैयार कर रही है। एजेंसी हर वारंट और समन पर कड़ी नजर रख रही है ताकि कहीं कोई चूक न हो जाए। अगर अदालत इस प्रक्रिया को मंजूरी दे देती है, तो भारत पाकिस्तान को कूटनीतिक माध्यमों से आधिकारिक सूचना भेजेगा। इस कदम से हाफिज सईद की गैरहाजिरी में भी उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो सकता है। ऐसा होने पर भारत के लिए सईद और उसके पूरे नेटवर्क पर अंतरराष्ट्रीय पाबंदियां और यात्रा प्रतिबंध लगवाना आसान हो जाएगा।