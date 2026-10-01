यासीन मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चलेगा (फाइल तस्वीर)

यासीन मलिक समेत 7 पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, NIA कोर्ट ने तय किए आरोप

लेखन आबिद खान 03:55 pm Oct 01, 202603:55 pm

क्या है खबर?

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक और 6 अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने का आदेश दिया है। आरोप है कि इन्होंने हवाला के माध्यम से पाकिस्तानी और विदेशी धन का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के लिए किया। यासीन के अलावा जहूर अहमद शाह वटाली, नवल किशोर कपूर, मेसर्स ट्रिसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, शब्बीर अहमद शाह, मसरत आलम और राशिद शेख के खिलाफ भी आरोप तय हुए हैं।