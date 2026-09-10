आतंक का AI कनेक्शन: चैटGPT से बम बनाना सीख रहा था लाल किला धमाके का आरोपी

NIA ने खुलासा किया है कि लाल किले में हुए धमाके के आरोपी जसीर बिलाल वानी ने बम बनाने के लिए ChatGPT और यूट्यूब का सहारा लिया। उसने इंटरनेट पर 'चीनी और पोटैशियम नाइट्रेट से रॉकेट कैसे बनाएं' जैसी चीजें खोजीं और फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन बम बनाने वाले पुर्जे मंगाए। विस्फोटक बनाने का तरीका सीखने के लिए उसने यूट्यूब पर वीडियो भी देखे।