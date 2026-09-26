मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन: 62 प्रतिशत काम खत्म, पलक झपकते पूरा होगा 508 किलोमीटर का सफर

निर्माण के क्षेत्र में बड़े-बड़े काम हो चुके हैं। 366 किलोमीटर से ज्यादा वायाडक्ट के गर्डर लगाए जा चुके हैं और ज्यादातर रास्ते पर नींव का काम भी पूरा हो गया है।

गुजरात में सभी स्टेशनों की मुख्य इमारतें बनकर तैयार हैं और उन पर फिनिशिंग का काम चल रहा है। महाराष्ट्र में भी काम लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है।

इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात एक 21 किलोमीटर लंबी विशाल सुरंग है (जिसमें 7 किलोमीटर का एक शानदार अंडरसी स्ट्रेच भी है), जिसे बनाने का काम जोरों पर है। इसके अलावा, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल करके 4.88 किलोमीटर लंबी एक और सुरंग भी पूरी कर ली गई है।