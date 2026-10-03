मुंबई: प्रदर्शन में बच्चों को ढाल बनाने पर NHRC सख्त, जांच शुरू

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मुंबई में हाल ही में हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के एक विरोध प्रदर्शन में नाबालिग बच्चों की कथित भागीदारी के बारे में एक शिकायत पर संज्ञान लिया है। आयोग को यह चिंता है कि पुलिस कार्रवाई से बचने या उसे सीमित करने के लिए इन बच्चों की मौजूदगी का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। यह कदम तब उठाया गया जब एक शिकायत में सोशल मीडिया पर सामने आई सामग्री का जिक्र किया गया। इस सामग्री में एक बच्चे को भीड़ के ऊपर उठाकर नारे लगाते हुए दिखाया गया था। NHRC अब यह जानना चाहता है कि क्या यह सब जानबूझकर किया गया था।