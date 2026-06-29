लखनऊ अग्निकांड: NHRC ने 15 मौतों पर अधिकारियों से मांगा जवाब, कोचिंग सेंटरों पर अब घेराबंदी
देश
लखनऊ के अलीगंज इलाके में गत 22 जून को एक कोचिंग सेंटर में लगी भयानक आग में 15 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने शहर के अधिकारियों से जवाब मांगा है। NHRC ने यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया है, जिनमें इस सेंटर में खराब फायर सेफ्टी और बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई थी।
NHRC ने अधिकारियों को दिया 2 सप्ताह का समय
NHRC ने अधिकारियों को 2 हफ्तों के भीतर यह बताने को कहा है कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 2024 में बनाए गए सभी सुरक्षा नियम सभी कोचिंग सेंटरों में लागू हों। एक विशेष जांच दल (SIT) भी इस बात की पड़ताल कर रहा है कि कैसे गैर-कानूनी तरीके से इमारत में बदलाव और रास्ते बंद होने की वजह से यह हादसा और गंभीर हो गया।