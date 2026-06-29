लखनऊ अग्निकांड: NHRC ने 15 मौतों पर अधिकारियों से मांगा जवाब, कोचिंग सेंटरों पर अब घेराबंदी

NHRC ने अधिकारियों को दिया 2 सप्ताह का समय

NHRC ने अधिकारियों को 2 हफ्तों के भीतर यह बताने को कहा है कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 2024 में बनाए गए सभी सुरक्षा नियम सभी कोचिंग सेंटरों में लागू हों। एक विशेष जांच दल (SIT) भी इस बात की पड़ताल कर रहा है कि कैसे गैर-कानूनी तरीके से इमारत में बदलाव और रास्ते बंद होने की वजह से यह हादसा और गंभीर हो गया।