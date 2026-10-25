पंजाब की तीर्थ यात्रा बसों में सुरक्षा चूक पर NHRC ने जताई चिंता, केजरीवाल ने किया पलटवार

NHRC के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने केजरीवाल पर यात्रियों की सुरक्षा को अनदेखा करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि इन बसों में आपातकालीन निकास और खिड़कियों पर अड़चनें हो सकती हैं।

इसके अलावा, आग का पता लगाने, आग बुझाने और आपातकालीन निकासी की व्यवस्थाओं में भी कई तरह की कमियां हैं।

इस पर केजरीवाल ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि यह जानबूझकर एकतरफा निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि केवल पंजाब की ही जांच क्यों की जा रही है।