पंजाब की तीर्थ यात्रा बसों में सुरक्षा चूक पर NHRC ने जताई चिंता, केजरीवाल ने किया पलटवार
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पंजाब की 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' की बसों में सुरक्षा से जुड़ी खामियों की जांच करने को कहा है। NHRC ने खासकर तीर्थयात्राओं के लिए इस्तेमाल होने वाली स्लीपर बसों पर चिंता जताई।
आयोग ने देशभर में हुई कई जानलेवा आग की घटनाओं और खराब अग्निशमन सुरक्षा का हवाला भी दिया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया, जब आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि NHRC केवल पंजाब को निशाना बना रहा है।
प्रियंक कानूनगो ने बताईं अड़चनें, केजरीवाल ने किया विरोध
NHRC के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने केजरीवाल पर यात्रियों की सुरक्षा को अनदेखा करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि इन बसों में आपातकालीन निकास और खिड़कियों पर अड़चनें हो सकती हैं।
इसके अलावा, आग का पता लगाने, आग बुझाने और आपातकालीन निकासी की व्यवस्थाओं में भी कई तरह की कमियां हैं।
इस पर केजरीवाल ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि यह जानबूझकर एकतरफा निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि केवल पंजाब की ही जांच क्यों की जा रही है।