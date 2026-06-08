दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हर चूक पड़ेगी भारी, NHAI के ANPR कैमरे करेंगे हर हरकत कैद

NHAI कैमरे इस्तेमाल करेंगे NIC डाटाबेस

ये स्मार्ट कैमरे पहले से ही गाड़ियों की रफ्तार पर नजर रखते हैं। अब ये लेन के नियमों का उल्लंघन करने वालों की भी पहचान कर सकेंगे। यह सब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के डेटाबेस से तुरंत जांच करके संभव होगा। इसके साथ ही, NHAI अगले कुछ महीनों में उन जगहों पर बेहतर और स्पष्ट संकेत बोर्ड भी लगाएगा जहां ज्यादा हादसे होते हैं। NHAI लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चला रहा है। इस अभियान के तहत बताया जाएगा कि हर लेन के लिए अलग रफ्तार सीमा तय है, जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक है।