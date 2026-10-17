टोल प्लाजा पर गंदा टॉयलेट? NHAI देगा 1000 रुपये का फास्टैग रिचार्ज

ये इनाम फास्टैग रिचार्ज के रूप में मिलेंगे। यह सरकार के 'स्पेशल कैंपेन 5.0' का हिस्सा है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। यह चैलेंज सिर्फ NHAI द्वारा मैनेज किए जाने वाले टॉयलेट के लिए है, इसमें पेट्रोल पंप या ढाबों के टॉयलेट शामिल नहीं हैं। इस कैंपेन के दौरान हर गाड़ी सिर्फ एक इनाम ले सकती है। हर टॉयलेट के लिए एक दिन में पहली सही शिकायत ही मानी जाएगी। सभी एंट्रीज की जांच AI और मैनुअल तरीके से होगी ताकि सब कुछ निष्पक्ष रहे।