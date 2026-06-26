हाईवे पर फंसे तो मिलेगी तुरंत मदद, NHAI शुरू करने जा रहा यह सेवा
सड़क पर लंबी यात्रा करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) राजमार्ग विश्राम स्थलों पर गाड़ियों की तुरंत मरम्मत और पंक्चर बनाने की सुविधाएं शुरू करने की योजना बना रहा है। यह फैसला उन कई शिकायतों के बाद लिया गया है, जहां लोग गाड़ी खराब होने पर बीच रास्ते में फंस जाते थे और उन्हें आसपास कोई मदद नहीं मिल पाती थी। फिलहाल, ये विश्राम स्थल हर 40 से 60 किलोमीटर पर बने होते हैं और सिर्फ बुनियादी सुविधाएं ही देते हैं।
NHAI ने विश्राम स्थलों पर मरम्मत सेवाओं को जल्द शुरू करने को कहा
इन विश्राम स्थलों पर पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, शौचालय, EV चार्जिंग पॉइंट और ट्रक ड्राइवरों के रुकने की जगह जैसी सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं। अब NHAI की लॉजिस्टिक्स शाखा चाहती है कि फील्ड टीमें मरम्मत सेवाएं जल्द से जल्द शुरू करें, ताकि ड्राइवरों को किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल पाए। इसका मकसद है कि गाड़ी खराब होने पर लोगों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े और सड़क पर सफर करने वाले सभी लोग सुरक्षित रहें।