हाईवे पर फंसे तो मिलेगी तुरंत मदद, NHAI शुरू करने जा रहा यह सेवा देश Jun 26, 2026

सड़क पर लंबी यात्रा करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) राजमार्ग विश्राम स्थलों पर गाड़ियों की तुरंत मरम्मत और पंक्चर बनाने की सुविधाएं शुरू करने की योजना बना रहा है। यह फैसला उन कई शिकायतों के बाद लिया गया है, जहां लोग गाड़ी खराब होने पर बीच रास्ते में फंस जाते थे और उन्हें आसपास कोई मदद नहीं मिल पाती थी। फिलहाल, ये विश्राम स्थल हर 40 से 60 किलोमीटर पर बने होते हैं और सिर्फ बुनियादी सुविधाएं ही देते हैं।