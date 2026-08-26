दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का अंतिम छोर ट्रायल पर, DND से फरीदाबाद अब सिर्फ 20 मिनट दूर

इस नए हिस्से के चालू होने से अब आप आश्रम-बदरपुर के भारी ट्रैफिक से बचकर DND से फरीदाबाद सिर्फ 20 मिनट में पहुंच सकेंगे। पहले इसी सफर में 30 मिनट से ज्यादा का समय लग जाता था। यह नया रास्ता नोएडा, गाजियाबाद और KMP एक्सप्रेसवे को भी आसानी से जोड़ता है। आगे की योजनाओं में दिसंबर 2026 तक इस एक्सप्रेसवे को वडोदरा से सीधा जोड़ना शामिल है। इसके अलावा, DND-फरीदाबाद-सोहना एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे को 6 लेन का बनाया जाएगा और फरीदाबाद तथा नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच 11 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड लिंक भी तैयार होगा। इन सब से NCR में आवाजाही और भी आसान हो जाएगी।