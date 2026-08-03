बेंगलूरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे पर महंगा हुआ सफर, मार्च 2027 तक लागू हुई नई टोल दरें

बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अहम खबर है। NHAI ने बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे के कर्नाटक हिस्से पर टोल दरों में बदलाव किया है। ये नई दरें 22 जुलाई से लागू हो चुकी हैं। बदली हुई दरें मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी।

ये नई दरें होसकोटे (हेदगिनाबेले) से KGF-बेथमंगला (सुंदरपाल्या) के बीच यात्रा करने वाले सभी वाहनों पर लागू होंगी। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर केबी जयकुमार ने बताया कि टोल दरों में संशोधन किया गया है।