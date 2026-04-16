FASTag अलर्ट! NHAI ने बैंकों को VRN जांचने का दिया निर्देश, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलती?
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने सभी फास्टैग यूजर्स को आगाह किया है कि वे अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) को एक बार फिर जांच लें। हाल ही में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं, जहाँ टोल पर स्कैन हुआ नंबर गाड़ी के असली नंबर से मेल नहीं खा रहा था। इससे न केवल टोल पेमेंट में दिक्कत आ सकती है, बल्कि कानूनी नियमों का पालन करने में भी परेशानी हो सकती है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए NHAI ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने फास्टैग से जुड़े VRN की तुरंत जांच करें।
पुरानी गाड़ी वालों के लिए खास सलाह: फास्टैग में नंबर चेक करें
मौजूदा समय में देश का इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम तेजी से आगे बढ़ रहा है, और ऑटोमेटेड लेन का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। ऐसे में सही डेटा का होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है या आपका फास्टैग भी काफी पुराना है, तो आपको अपने बैंक के ऐप या पोर्टल में लॉगिन करके VRN को ज़रूर जांचना चाहिए। हालांकि, इसके लिए अभी कोई आधिकारिक समय सीमा तय नहीं की गई है, पर यह जांच अभी से कर लेने से भविष्य की उलझनों से बचा जा सकता है।