FASTag अलर्ट! NHAI ने बैंकों को VRN जांचने का दिया निर्देश, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलती? देश Apr 16, 2026

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने सभी फास्टैग यूजर्स को आगाह किया है कि वे अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) को एक बार फिर जांच लें। हाल ही में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं, जहाँ टोल पर स्कैन हुआ नंबर गाड़ी के असली नंबर से मेल नहीं खा रहा था। इससे न केवल टोल पेमेंट में दिक्कत आ सकती है, बल्कि कानूनी नियमों का पालन करने में भी परेशानी हो सकती है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए NHAI ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने फास्टैग से जुड़े VRN की तुरंत जांच करें।