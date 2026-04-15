आज प्रधानमंत्री का कर्नाटक दौरा, मांड्या-बेलूर जा रहे हैं तो यहां चेक करें ट्रैफिक प्लान देश Apr 15, 2026

अगर आप 15 अप्रैल को कर्नाटक के मांड्या की यात्रा करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिचुंचनगिरि मठ का दौरा करने जा रहे हैं। उनके इस दौरे को देखते हुए 15 अप्रैल को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक एन एच 75-A और एन एच 150-A बंद रहेंगे। जिलाधीश ने सभी से अपील की है कि वे अपनी यात्रा पहले से प्लान कर लें और दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े।