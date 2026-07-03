हिमाचल प्रदेश के पुरुष शराब पीने में अव्वल, 30.2 प्रतिशत लोगों को है लत

पंजाब और हरियाणा में भी है हिमाचल जैसी स्थिति

सर्वे के आंकड़ों से पता चला है कि हिमाचल में शहरी पुरुषों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुष शराब ज्यादा पीते हैं। यहां ग्रामीण इलाकों में 30.6 प्रतिशत पुरुष शराब का सेवन करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 27.6 प्रतिशत है। पंजाब में भी शराब पीने वालों की संख्या औसत से ज्यादा है, और यहां भी शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण पुरुषों में शराब का सेवन अधिक देखा गया है। इसी तरह हरियाणा में भी पिछले सर्वे के बाद से शराब पीने वाले पुरुषों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यहां भी शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में शराब का सेवन ज्यादा पाया गया है।