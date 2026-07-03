हिमाचल प्रदेश के पुरुष शराब पीने में अव्वल, 30.2 प्रतिशत लोगों को है लत
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6) के नए आंकड़ों से पता चला है कि हिमाचल प्रदेश पुरुषों में शराब पीने के मामले में सबसे आगे है। राज्य में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के करीब 30.2 प्रतिशत पुरुष शराब का सेवन करते हैं। यह आंकड़ा पूरे देश के औसत 18.9 प्रतिशत से काफी अधिक है। हालांकि, पिछले सर्वे के मुकाबले इस बार संख्या में थोड़ी कमी आई है, फिर भी हिमाचल पहले स्थान पर बना हुआ है।
पंजाब और हरियाणा में भी है हिमाचल जैसी स्थिति
सर्वे के आंकड़ों से पता चला है कि हिमाचल में शहरी पुरुषों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुष शराब ज्यादा पीते हैं। यहां ग्रामीण इलाकों में 30.6 प्रतिशत पुरुष शराब का सेवन करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 27.6 प्रतिशत है। पंजाब में भी शराब पीने वालों की संख्या औसत से ज्यादा है, और यहां भी शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण पुरुषों में शराब का सेवन अधिक देखा गया है। इसी तरह हरियाणा में भी पिछले सर्वे के बाद से शराब पीने वाले पुरुषों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यहां भी शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में शराब का सेवन ज्यादा पाया गया है।
महिलाओं की क्या है स्थिति
हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में महिलाओं में शराब का सेवन बहुत कम पाया गया है। इन तीनों राज्यों में यह केवल 0.2 प्रतिशत से 0.6 प्रतिशत के बीच है। ये सभी आंकड़े पूरे देश के औसत 1.1 प्रतिशत से भी कम हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच शराब के सेवन में यह अंतर काफी बड़ा है।