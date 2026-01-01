जबरदस्त सर्दी के साथ नव वर्ष का स्वागत, दिल्ली में बारिश के आसार; कश्मीर में बर्फ
क्या है खबर?
नए साल 2026 के पहले दिन का स्वागत भारत में जबरदस्त सर्दी से हुई है। उत्तर भारत में कोहरे के साथ ठंडी हवाओं का जोर है और अन्य राज्यों में बारिश की संभावना है। दिल्ली में बुधवार को 2020 के बाद दिसंबर का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया, जिससे लोग नए साल का जश्न मनाते समय कांपते नजर आए। कश्मीर समेत पहाड़ी राज्यों के ऊंचे इलाकों में बर्फ की चादर बिछी हुई है।
मौसम
इन राज्यों में बारिश की संभावना
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली-NCR, पंजाब और हरियाणा में ठंड बढ़ने की संभावना है। यहां अगले 1 से 2 दिन में बारिश की संभावना जताई जा रही है। उत्तर-पश्चिमी भारत में चल रही तेज पूर्वी हवाओं के कारण उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में आंधी-तूफान की स्थिति बन रही है। ओडिशा समेत कुछ राज्यों में घने कोहरे की संभावना है। गुरुवाव को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में नए साल के पहले दिन कुछ हिस्सों में बारिश हुई है।
ठंड
अगले 3 दिन पहाड़ों पर बर्फबारी
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि 3 जनवरी से हिमालय क्षेत्र से दिल्ली की ओर बढ़ने वाली ठंडी उत्तरी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी। उन्होंने बताया कि उत्तर पाकिस्तान के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ बनने से आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इससे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 2-3 दिन बर्फबारी पड़ने की संभावना जताई जा रही है।