उत्तर प्रदेश के काशी-मथुरा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, वैष्णो देवी में यात्रा रोकी गई
क्या है खबर?
नए साल के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के मंदिरों में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं, जिससे सारे इंतजाम ध्वस्त हो गए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मथुरा में सबसे अधिक भीड़ है। अयोध्या और राजस्थान के सीकर समेत अन्य क्षेत्रों के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भी लंबी कतारें दिख रही हैं। जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी यात्रा को भारी भीड़ के कारण अस्थायी तौर पर रोका गया है। यहां कल रात से श्रद्धालु चढ़ाई कर रहे थे।
भीड़
बांके बिहारी मंदिर में गलियां भक्तों से पटी
मथुरा में वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में गुरुवार को लाखों श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचे हैं। इससे मंदिर पहुंचने वाली गलियां लोगों से पट गई हैं। यहां भोर से ही श्रद्धालु लाइन में लगे हैं। गोवर्धन पर्वत और श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर भी तांता लगा है। 28 दिसंबर को मंदिर समिति ने एक अपील की थी कि 5 जनवरी तक भारी भीड़ के कारण सभी लोग मंदिर न आएं। हालांकि, बाद में जिला प्रशासन ने इसे अफवाह बताई थी।
ट्विटर पोस्ट
बांके बिहारी के दर्शन के लिए भक्त
#WATCH मथुरा, उत्तर प्रदेश: नए साल 2026 के पहले दिन श्री बांके बिहारी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं।
नया साल
वाराणसी, अयोध्या और सीकर में भीड़
वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लोग आधी रात से कतार में खड़े रहे। अयोध्या में श्रीराम के दर्शन के लिए पुलिस को अतिरिक्त इंतजाम करना पड़ा है। सीकर में खाटू श्याम के दर्शन के लिए भारी भीड़ पहुंची है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए भी लोग कतारों में दिखे। गुवाहाटी के कामख्या मंदिर, महाराष्ट्र में पुणे के श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर और ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में भी भारी भीड़ जुटी।
ट्विटर पोस्ट
सीकर में भक्तों में भीड़
#WATCH सीकर, राजस्थान: नए साल 2026 के मौके पर खाटू श्याम मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।