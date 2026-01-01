नए साल पर मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा (फाइल तस्वीर)

उत्तर प्रदेश के काशी-मथुरा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, वैष्णो देवी में यात्रा रोकी गई

लेखन गजेंद्र 11:19 am Jan 01, 202611:19 am

क्या है खबर?

नए साल के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के मंदिरों में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं, जिससे सारे इंतजाम ध्वस्त हो गए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मथुरा में सबसे अधिक भीड़ है। अयोध्या और राजस्थान के सीकर समेत अन्य क्षेत्रों के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भी लंबी कतारें दिख रही हैं। जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी यात्रा को भारी भीड़ के कारण अस्थायी तौर पर रोका गया है। यहां कल रात से श्रद्धालु चढ़ाई कर रहे थे।