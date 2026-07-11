राम मंदिर में दान की गणना के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं

राम मंदिर में दान की गणना के लिए लागू हुए नए नियम, जानिए अब क्या होगा

लेखन भारत शर्मा 02:26 pm Jul 11, 202602:26 pm

क्या है खबर?

अयोध्या के राम मंदिर में चल रहे दान विवाद के बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दान की गणना के नए नियम लागू किए हैं। संशोधित दिशानिर्देशों में कड़ी सुरक्षा जांच, बेहतर निगरानी और कर्मचारियों द्वारा दान को संभालने के तरीके में बदलाव शामिल हैं। अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही दान में आई राशि और गहनों की गणना की जाएगी। इसी तरह कर्मचारियों की ड्रेस में भी बदलाव किया गया है।