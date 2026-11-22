बालेन अपने शीर्ष मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। वे 2 अरब डॉलर (18,500 करोड़ रुपये) के बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण फंड जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा, दोनों देशों के बीच यात्रा को आसान बनाने (जैसे नई हवाई रूट और ट्रेन लिंक शुरू करने पर) और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करने पर भी बात होगी। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। यह दिखाता है कि भारत की पड़ोस नीति में नेपाल कितना अहम है।