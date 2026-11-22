रेड कार्पेट पर बालेन: दिल्ली में हुआ भव्य स्वागत, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू से होगी अहम चर्चा
लेखन भारत शर्मा
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह रविवार को नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा है। भारत ने उनके स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछाया, जिसमें पहुंचने पर सैन्य सम्मान भी शामिल था। यह दौरा दिखाता है कि दोनों देशों के लिए यह कितना खास है।
शाह मोदी और मुर्मू से करेंगे मुलाकात
बालेन अपने शीर्ष मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। वे 2 अरब डॉलर (18,500 करोड़ रुपये) के बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण फंड जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा, दोनों देशों के बीच यात्रा को आसान बनाने (जैसे नई हवाई रूट और ट्रेन लिंक शुरू करने पर) और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करने पर भी बात होगी। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। यह दिखाता है कि भारत की पड़ोस नीति में नेपाल कितना अहम है।