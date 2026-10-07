नेपाल के गृह मंत्री पहली विदेश यात्रा पर दिल्ली आएंगे, BIMSTEC में सुरक्षा की नई दिशा

मुख्य तौर पर इस बैठक में आतंकवाद से लड़ने और सीमा पार होने वाले अपराधों पर रोक लगाने जैसे मामलों में देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा, गुरुंग भारत के गृह मंत्री से भी अलग से मिलेंगे।

इस दौरान दोनों देश आपसी हितों से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। यह बैठक BIMSTEC देशों को करीब लाने और साझा मुश्किलों का मिलकर हल निकालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।