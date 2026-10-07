नेपाल के गृह मंत्री पहली विदेश यात्रा पर दिल्ली आएंगे, BIMSTEC में सुरक्षा की नई दिशा
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नेपाल के गृह मंत्री सुधन गुरुंग 13 अक्टूबर को BIMSTEC देशों के गृह मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। यह उनकी पहली विदेश यात्रा है।
इस बैठक में वे बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के नेताओं के साथ मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
गुरुंग भारत से सुरक्षा सहयोग पर करेंगे बात
मुख्य तौर पर इस बैठक में आतंकवाद से लड़ने और सीमा पार होने वाले अपराधों पर रोक लगाने जैसे मामलों में देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा, गुरुंग भारत के गृह मंत्री से भी अलग से मिलेंगे।
इस दौरान दोनों देश आपसी हितों से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। यह बैठक BIMSTEC देशों को करीब लाने और साझा मुश्किलों का मिलकर हल निकालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।