नेपाल में आई बाढ़ से बिहार में पहुंची अनोखी मछलियां, खाने के बाद बिगड़ी तबीयत
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नेपाल से आई बाढ़ ने बिहार के बगहा में कुछ अजीबोगरीब मछलियां पहुंचा दी हैं। इन मछलियों को खाकर कई स्थानीय लोगों की तबीयत खराब हो गई है। उपखंड अधिकारी (SDM) चांदनी कुमारी समेत स्थानीय प्रशासन और बाकी अधिकारी लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि फिलहाल इन मछलियों को खाने या बेचने से पूरी तरह बचें।
मछलियों में हो सकता है बैक्टीरिया या जहरीला तत्व
बाढ़ का पानी अपने साथ गंदे नाले और सड़े-गले जानवरों को बहाकर ला सकता है, जिससे ये मछलियां बैक्टीरिया या टॉक्सिन से दूषित हो सकती हैं। ऐसी मछलियों को खाने से पेट खराब होना, उल्टी आना और दस्त जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको कोई ऐसी अनजानी मछली दिखे या इसे खाने के बाद तबीयत खराब महसूस हो, तो तुरंत इसकी जानकारी दें और जरूरत पड़ने पर बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लें।