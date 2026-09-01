नेपाल में आई बाढ़ से बिहार में पहुंची अनोखी मछलियां, खाने के बाद बिगड़ी तबीयत

बाढ़ का पानी अपने साथ गंदे नाले और सड़े-गले जानवरों को बहाकर ला सकता है, जिससे ये मछलियां बैक्टीरिया या टॉक्सिन से दूषित हो सकती हैं। ऐसी मछलियों को खाने से पेट खराब होना, उल्टी आना और दस्त जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको कोई ऐसी अनजानी मछली दिखे या इसे खाने के बाद तबीयत खराब महसूस हो, तो तुरंत इसकी जानकारी दें और जरूरत पड़ने पर बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लें।