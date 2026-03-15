नेपाल में भारतीय श्रद्धालुओं की बस 200 फीट गहरी खाई में गिरी, 7 की मौत

घटना

200 फीट गहरी खाई में गिरी बस

बताया जा रहा है कि ये घटना नेपाल के गोरखा जिले में शनिवार शाम हुई है। पुलिस के अनुसार मनकामना मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं को ले जा रही एक इलेक्ट्रिक माइक्रोबस साहिद लखन ग्रामीण नगरपालिका के कंतार क्षेत्र में सड़क से फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे के वक्त बस में एक दर्जन से ज्यादा यात्री सवार थे। घायलों को भरतपुर स्थित चितवन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।