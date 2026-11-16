दिल्ली की जहरीली हवा पर छात्र नेता ने मंत्री से मांगा जवाब, मंत्रालय घेरा
दिल्ली की हवा की गुणवत्ता अभी भी गंभीर बनी हुई है और AISA की छात्र नेता नेहा बोरा इस पर चुप बैठने को तैयार नहीं हैं।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भले ही इस संकट को मंत्री भूपेंद्र यादव (जो इस समय COP31 के लिए तुर्की गए हुए हैं) की 'सर्वोच्च प्राथमिकता' बताया हो, लेकिन इसके बावजूद बोरा ने सोमवार दोपहर को जोर बाग स्थित उनके दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने का फैसला किया है।
JNU छात्र पारदर्शिता और कार्रवाई की मांग कर रहे
बोरा ने यादव से खराब हवा के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों को लेकर एक बैठक करने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसी कारण अब वह और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
16 नवंबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 (यानी "खराब" श्रेणी) तक पहुंच गया था। छात्र चाहते हैं कि अधिकारी इस समस्या के ठोस समाधान निकालें और ज्यादा पारदर्शिता दिखाएं। मंत्रालय भले ही कह रहा है कि वह अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है, लेकिन कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर बदलाव देखना चाहते हैं।