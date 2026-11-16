दिल्ली की जहरीली हवा पर छात्र नेता ने मंत्री से मांगा जवाब, मंत्रालय घेरा

बोरा ने यादव से खराब हवा के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों को लेकर एक बैठक करने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसी कारण अब वह और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

16 नवंबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 (यानी "खराब" श्रेणी) तक पहुंच गया था। छात्र चाहते हैं कि अधिकारी इस समस्या के ठोस समाधान निकालें और ज्यादा पारदर्शिता दिखाएं। मंत्रालय भले ही कह रहा है कि वह अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है, लेकिन कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर बदलाव देखना चाहते हैं।