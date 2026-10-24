नेहा बोरा का बॉन्ड भरने से इनकार, कहा- ये असहमति को चुप कराने की कोशिश

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की नेता नेहा बोरा ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में हुए एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद शांति बॉन्ड पर दस्तखत करने से मना कर दिया है।

नेहा बोरा ने इस नोटिस को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इसके बावजूद, कोर्ट ने यह भी कहा कि 29 अक्टूबर को उनकी अगली सुनवाई से पहले शांति भंग होने की संभावना से जुड़े सभी सबूत साझा किए जाने चाहिए।