नेहा बोरा का बॉन्ड भरने से इनकार, कहा- ये असहमति को चुप कराने की कोशिश
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की नेता नेहा बोरा ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में हुए एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद शांति बॉन्ड पर दस्तखत करने से मना कर दिया है।
नेहा बोरा ने इस नोटिस को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इसके बावजूद, कोर्ट ने यह भी कहा कि 29 अक्टूबर को उनकी अगली सुनवाई से पहले शांति भंग होने की संभावना से जुड़े सभी सबूत साझा किए जाने चाहिए।
बोरा ने कहा- नोटिस असहमति को चुप कराने की कोशिश
नेहा बोरा का कहना है कि 16 अक्टूबर के प्रदर्शन के बाद उन्हें जो पुलिस नोटिस मिला है, वह केवल छात्रों की आवाज को दबाने की एक कोशिश है। वह सवाल उठा रही हैं कि शांतिपूर्ण असहमति के लिए आखिर बॉन्ड की जरूरत क्यों है।
अब उनकी कानूनी टीम को उनके खिलाफ मौजूद किसी भी वास्तविक सबूत की जांच करने का मौका मिलेगा, जिससे भविष्य के विरोध प्रदर्शनों से कैसे निपटा जाएगा, इस पर असर पड़ सकता है।