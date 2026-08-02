23 दिन की भूख हड़ताल के बाद नेहा बोरा का बड़ा कदम, गिरफ्तार सैकड़ों छात्रों से की मुलाकात

बोरा ने उन गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाने पर जोर दिया, जिनमें से कुछ पर हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जंतर-मंतर पर पुलिस की कार्रवाई कैसे हिंसक हो गई, जिससे कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इसके बावजूद, उनका कहना था कि उनके आंदोलन को जनता का समर्थन और भी मजबूत हुआ है। निजी जिंदगी के बारे में बताते हुए बोरा ने कहा कि अब उनकी मां समझती हैं कि वह विरोध प्रदर्शन क्यों करती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी मां लंबे समय से उनके राजनीतिक विचारों से असहमत थीं।