NEET-UG परीक्षा में धांधली रोकने को शिक्षा मंत्री ने उठाया बड़ा कदम, बुलाई विशेष बैठक देश Jun 18, 2026

NEET-UG की दोबारा परीक्षा 21 जून को होनी तय हुई है। सरकार इस बार यह पक्का करना चाहती है कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो। इसी सिलसिले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश भर के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक बुलाई। बैठक का मुख्य मकसद एक निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा की ठोस योजना तैयार करना था। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से खास अधिकारी अलग-अलग राज्यों में तैनात किए जाएंगे। ये अधिकारी वहां की व्यवस्थाओं पर कड़ी नज़र रखेंगे और सीधे केंद्रीय कमान को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे।