NEET-UG परीक्षा में धांधली रोकने को शिक्षा मंत्री ने उठाया बड़ा कदम, बुलाई विशेष बैठक

NEET-UG परीक्षा में धांधली रोकने को शिक्षा मंत्री ने उठाया बड़ा कदम, बुलाई विशेष बैठक
NEET-UG की दोबारा परीक्षा 21 जून को होनी तय हुई है। सरकार इस बार यह पक्का करना चाहती है कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो। इसी सिलसिले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश भर के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक बुलाई। बैठक का मुख्य मकसद एक निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा की ठोस योजना तैयार करना था। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से खास अधिकारी अलग-अलग राज्यों में तैनात किए जाएंगे। ये अधिकारी वहां की व्यवस्थाओं पर कड़ी नज़र रखेंगे और सीधे केंद्रीय कमान को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे।
NTA ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलाया हाथ
परीक्षा को सुरक्षित और छात्रों के लिए तनाव-मुक्त माहौल में करवाने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने स्थानीय प्रशासन के साथ हाथ मिलाया है। इसमें पुलिस और जिला अधिकारी भी शामिल रहेंगे। छात्रों को परीक्षा केंद्रों पर बैठने की उचित व्यवस्था और पीने के पानी जैसी सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। बैठक के आखिर में सभी अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई कि वे मिलकर काम करेंगे।