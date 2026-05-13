NEET पेपर लीक: CBI ने की 'प्राइवेट माफिया' की घेराबंदी, सामने आएगा पूरा सच?

CBI कर रही है 'प्राइवेट माफिया' नेटवर्क की जांच

जांचकर्ताओं को 'प्राइवेट माफिया' नाम के एक सोशल ग्रुप में एक पासवर्ड से सुरक्षित PDF मिली। इस PDF में करीब 135 सवाल थे, जो कथित तौर पर परीक्षा में आए सवालों से मेल खाते थे।

हैरान करने वाली बात यह है कि ये सवाल परीक्षा होने से पहले ही सोशल मीडिया पर फैल रहे थे। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) ने इस मामले में 150 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की और दो दर्जन से अधिक संदिग्धों को CBI के हवाले कर दिया। जब SOG से मिली ये अहम जानकारी NTA के साथ साझा की गई, तो केंद्र सरकार ने NEET-UG की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। अब 12 मई तक की स्थिति यह है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) इस पूरी गड़बड़ी के पीछे एक बड़े और संगठित नेटवर्क की गहराई से जांच कर रहा है।