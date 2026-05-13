NEET पेपर लीक: CBI ने की 'प्राइवेट माफिया' की घेराबंदी, सामने आएगा पूरा सच?
मेडिकल की पढ़ाई करने वाले लाखों छात्रों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। 3 मई को हुई NEET-UG की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक होने के आरोपों के बाद यह फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि इस पेपर लीक की शुरुआत राजस्थान के सीकर के एक MBBS छात्र से हुई, जो केरल में पढ़ाई कर रहा था। इस छात्र ने कथित तौर पर पेपर के सवाल अपने दोस्तों और हॉस्टल के मालिक के साथ साझा किए। जैसे ही यह पेपर छात्रों के बीच फैलने लगा, हॉस्टल मालिक ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी।
CBI कर रही है 'प्राइवेट माफिया' नेटवर्क की जांच
जांचकर्ताओं को 'प्राइवेट माफिया' नाम के एक सोशल ग्रुप में एक पासवर्ड से सुरक्षित PDF मिली। इस PDF में करीब 135 सवाल थे, जो कथित तौर पर परीक्षा में आए सवालों से मेल खाते थे।
हैरान करने वाली बात यह है कि ये सवाल परीक्षा होने से पहले ही सोशल मीडिया पर फैल रहे थे। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) ने इस मामले में 150 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की और दो दर्जन से अधिक संदिग्धों को CBI के हवाले कर दिया। जब SOG से मिली ये अहम जानकारी NTA के साथ साझा की गई, तो केंद्र सरकार ने NEET-UG की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। अब 12 मई तक की स्थिति यह है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) इस पूरी गड़बड़ी के पीछे एक बड़े और संगठित नेटवर्क की गहराई से जांच कर रहा है।