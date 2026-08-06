NEET UG 2026 काउंसलिंग: MBBS और BDS सीट के लिए 9 अगस्त है पंजीयन की आखिरी तारीख
मेडिकल और डेंटल की पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। NEET UG काउंसलिंग 2026 के लिए पंजीयन शुरू हो चुके हैं और इसकी आखिरी तारीख 9 अगस्त है। अगर आप देशभर के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में MBBS या BDS की सीट पाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है। AIIMS, जिपमेर जैसे बड़े संस्थानों में दाखिला भी इसी काउंसलिंग के जरिए मिलेगा। 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा (AIQ) के साथ-साथ केंद्रीय और डीम्ड विश्वविद्यालयों की सीटों के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) यह प्रक्रिया करवा रही है।
MCC की समय-सारिणी: 6 से 13 अगस्त तक
इच्छुक छात्र mcc.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अंतिम तिथि नजदीक आ रही है, इसलिए जल्द आवेदन करें। यह भी ध्यान रखें कि 85 प्रतिशत राज्य कोटा की सीटों के लिए आपको अपने संबंधित राज्य की काउंसलिंग वेबसाइट पर अलग से आवेदन करना होगा। काउंसलिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें इस प्रकार हैं: 6 से 10 अगस्त तक आप अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स भर पाएंगे। 10 अगस्त की शाम को चॉइस लॉक करने का विकल्प सक्रिय होगा।
इसके बाद, 11 और 12 अगस्त को सीट अलॉटमेंट होगा और 13 अगस्त को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस साल काउंसलिंग प्रक्रिया में कुछ उपयोगी अपडेट्स शामिल किए गए हैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 'फ्रीज' का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बार फिजिकल रिपोर्टिंग, और ऑनलाइन सीट छोड़ने जैसी सुविधाएं इसे और भी सुगम बनाएंगी। यदि पहले राउंड में सीट नहीं मिल पाती है, तो दूसरा राउंड 22 अगस्त से शुरू होगा।