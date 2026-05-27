NEET-UG 2026 पेपर लीक मामला: प्रोफेसर कुलकर्णी और कोचिंग संचालक शिवराज 10 जून तक जेल गए

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को शिरुरे और तेजस हर्षद को गिरफ्तार किया, जिसके बाद इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 13 हो गई है। CBI के प्रवक्ता ने बताया डॉ शिरुरे लातूर में बाल रोग विशेषज्ञ हैं और तेज हर्षद पुणे की एक कोचिंग संस्थान में भौतिकी संकाय का सदस्य है। शिरुरे ने 3 छात्रों को रसायन विज्ञान के लीक हुए प्रश्नों तक पहुंच दिलाई थी, जो उन्होंने प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी से प्राप्त किया था।

जांच

अब 21 जून को होनी है परीक्षा

NEET-UG परीक्षा 3 मई को 22 लाख से अधिक छात्रों के लिए आयोजित हुई थी। इसके बाद पता चला कि एक हस्तलिखित 'अनुमान पत्र' में 140 प्रश्न वास्तविक परीक्षा प्रश्न-पत्र से मेल खाते थे। इसके बाद राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर जांच CBI को सौंप दी। मामले में अब तक 49 जगह छापेमारी हो चुकी है और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल फोन जब्त हुए हैं। NEET-UG की दोबारा परीक्षा 21 जून को होगी।