NEET पेपर लीक पर पहले दिन टली सुनवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं पहुंचा CBI का वकील 

पेपर लीक के बाद दिल्ली समेत देशभर में छात्र आंदोलन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मामले में पकड़े गए आरोपियों को जल्द और सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया था।

इसके अलावा, पेपर लीक से जुड़ा जो संशोधन बिल सरकार संसद में ला रही है, उसमें भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिक्र किया गया है।

बता दें कि छात्रों के आंदोलन के 37 दिन बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा।