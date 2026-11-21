NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में कोर्ट ने 14 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं

NEET-UG 2026 पेपर लीक मामला: दिल्ली की विशेष अदालत ने 14 आरोपियों पर तय किए आरोप

लेखन भारत शर्मा 06:56 pm Nov 21, 202606:56 pm

क्या है खबर?

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG 2026) के प्रश्नपत्र लीक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने सभी 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए आरोपों से इनकार किया है। अदालत ने इस मामले की नियमित सुनवाई 25 नवंबर से शुरू करने का आदेश दिया है, जिसके तहत अभियोजन पक्ष के गवाहों और सबूतों को रोजाना के आधार पर दर्ज किया जाएगा।