NEET-UG 2026: देर से पहुंचने वालों के लिए बंद हुए दरवाज़े, देशभर में कई छात्रों की छूटी परीक्षा

NEET-UG 2026: देर से पहुंचने वालों के लिए बंद हुए दरवाज़े, देशभर में कई छात्रों की छूटी परीक्षा
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) रविवार को देशभर के 5,440 केंद्रों पर NEET-UG 2026 की दोबारा आयोजित परीक्षा आयोजित की। इसमें देरी से पहुंचने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया। बेंगलुरु और भोपाल में परीक्षा केंद्रों के बाहर कई छात्र काफी मायूस और परेशान नजर आए। वे एक और मौके की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन परीक्षा के कड़े नियमों के चलते उनके लिए दरवाजे बंद ही रहे।
बेंगलुरु के वीडियो में देर से आए छात्र मिन्नतें करते दिखे
बेंगलुरु से सामने आए वीडियो में मुख्य दरवाजों के बाहर देर से पहुंचे छात्र अंदर जाने के लिए मिन्नतें करते हुए देखे गए। वहीं, भोपाल में 2 छात्रों को यह मौका गंवाना पड़ा। एक छात्र के चाचा अमीर कादरी ने बताया, "मैं यहां अपने भतीजे की परीक्षा के लिए आया हूं। रास्ते में हमें देरी हो गई। इसके बाद परीक्षा केंद्र संचालकों ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया।" गौरतलब है कि निर्धारित कट-ऑफ समय के बाद परीक्षा केंद्र पर पहुंचने वाले किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया गया।