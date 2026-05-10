NEET UG 2026: AI और 5G सुरक्षा भी नहीं रोक पाई धांधली की शिकायतें

NTA ने NEET के लिए कड़े सुरक्षा इंतजामों की जानकारी दी

NTA का कहना है कि उसने सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एजेंसी के मुताबिक, प्रश्न पत्र GPS-ट्रैक्ड वाहनों में ले जाए गए थे। हर सेट पर अलग-अलग वॉटरमार्क थे ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके। AI पावर्ड CCTV ने एक सेंट्रल कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी थी। परीक्षार्थियों को बायोमेट्रिक जांच से गुजरना पड़ा और इलेक्ट्रॉनिक नकल रोकने के लिए 5G जैमर का भी इस्तेमाल किया गया। एजेंसी ने जांच पूरी होने तक पूरी पारदर्शिता बनाए रखने का वादा किया है और कहा है कि आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, यह जांच के नतीजों पर ही निर्भर करेगा।