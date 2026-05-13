NEET पेपर लीक से हड़कंप, अब सुप्रीम कोर्ट और CBI के हाथ में लाखों छात्रों का भविष्य

देशभर में प्रदर्शन तेज

परीक्षा रद्द होने के बाद दिल्ली और केरल में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किए हैं। छात्र इस मामले में जवाब मांग रहे हैं, वहीं राजनेता भी इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं। इस परीक्षा से 22 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था और उनमें से लगभग सभी परीक्षा देने पहुंचे थे।

राजस्थान की SOG ने बताया था कि परीक्षा से कई हफ्तों पहले छात्रों के फोन पर एक 'गेस पेपर' मिला था। इसी खुलासे के बाद अब CBI ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

NTA ने जानकारी दी है कि अगले दो हफ्तों के भीतर नई तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे आगे के अपडेट के लिए NTA की वेबसाइट देखते रहें।