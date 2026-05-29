NEET-UG की परीक्षा बनी चुनौती? भारतीय वायुसेना समेत कई मंत्रालयों की मदद लेगी केंद्र सरकार 

पेपर रक्षा बलों से क्यों मदद ले रही सरकार? अब तक 2 बार हो चुके पेपर लीक को देखते हुए NEET प्रश्न पत्र के प्रिंटिंग प्रेस से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के दौरान कई खामियों के बिंदु सामने आए हैं। इसी खामी को भरने के लिए रक्षा बलों को जांच में शामिल किया जा रहा है। इस प्रस्ताव पर गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा हुई। बैठक में IAF के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

मदद IAF कैसे करेगी मदद? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार विचार कर रही है कि NEET-UG के प्रश्न पत्रों को प्रिंटिंग प्रेस से देशभर के परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी IAF की होगी। साथ ही, जून में बारिश के कारण मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए, संवेदनशील दस्तावेजों के परिवहन का जिम्मा IAF को सौंपना सबसे सुरक्षित विकल्प होगा। NEET एक कागज-कलम आधारित परीक्षा है, जिसके प्रश्न पत्र डाक से भेजे जाते रहे हैं, जिसमें स्थानीय मानवीय हस्तक्षेप शामिल होने से जोखिम बढ़ा है।

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मदद सेना के साथ अन्य मंत्रालयों की भी मदद हिंदुस्तान टाइम्स ने NTA के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि सशस्त्र बलों को रसद संबंधी सहायता और आपातकालीन अभियानों के लिए बुलाया जा सकता है, न कि परीक्षा कराने में किसी भूमिका के लिए। अधिकारी ने बताया कि पुनर्परीक्षा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कई मंत्रालयों और एजेंसियों को शामिल किया गया है। इसमें, गृह मंत्रालय, राज्य सरकारें, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डाक विभाग और विदेश मंत्रालय भी तैयारियों में लगे हुए हैं।

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विवाद सरकार के कदम की आलोचना शुरू सरकार का यह कदम रक्षा विशेषज्ञों और विपक्ष के गले नहीं उतर रहा। उनका मानना है कि रक्षा बलों का काम राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मेजर जनरल राजू चौहान (सेवानिवृत्त) ने लिखा, "क्या देश की सभी मौजूदा व्यवस्थाएं विफल हो चुकी हैं कि यह कदम उठाना पड़ रहा है?" शिवसेना (उद्धव ठाकरे) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, "आइए उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करने और उन्हें सर्वर पर अपलोड करने के लिए नौसेना पनडुब्बियों का उपयोग करें।"