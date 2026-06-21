लीक के बाद NEET UG की दोबारा परीक्षा में 22 लाख छात्रों की 'अग्निपरीक्षा'
पेपर लीक होने की वजह से रद्द हुई NEET UG 2026 की परीक्षा इस रविवार को दोबारा ली गई। इस बार लगभग 22 लाख छात्र इसमें शामिल हुए, जबकि परीक्षा केंद्र के बाहर उनके माता-पिता बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। परीक्षा अचानक दोबारा होने से छात्रों को अपनी तैयारी फिर से शुरू करनी पड़ी, जिससे उन पर तनाव और अनिश्चितता बहुत बढ़ गई।
परीक्षा में सुरक्षा कड़ी
सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए थे। प्रश्न पत्र दिल्ली में SBI की तीस हजारी शाखा में रखे गए थे और उन्हें सीलबंद लोहे के बक्सों में QR कोड के साथ परीक्षा केंद्रों तक भेजा गया। केंद्र पर एक निर्धारित परीक्षक बक्से को खोलने से पहले QR कोड को स्कैन करेगा। छात्रों के आसानी से प्रवेश के लिए गेट सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक खुले रहे।
दिल्ली की अमर कॉलोनी के रहने वाले सुंदर जैसे अभिभावकों ने अपने बच्चों के तनाव को साझा किया। उन्होंने बताया, "मेरी बेटी का पहला पेपर अच्छा गया था। इस बार उसे चिंता है कि पेपर कैसा होगा। जब पेपर लीक का मामला सामने आया, तो वह बहुत तनाव में थी। हम उससे हर दिन बात करते थे, लेकिन ऐसी स्थिति के बाद दोबारा तैयारी करना आसान नहीं था।"
कई अन्य माता-पिता ने भी बच्चों के प्रदर्शन पर पड़ने वाले असर को लेकर अपनी चिंताएं जताईं।