लाखों छात्रों का इंतजार खत्म, NEET PG के नतीजे 30 सितंबर तक

इस साल जिन छात्रों ने NEET PG की परीक्षा दी है, उनके नतीजे 30 सितंबर तक घोषित कर दिए जाएंगे। यह परीक्षा 30 अगस्त को 338 शहरों में बने 1,111 केंद्रों पर हुई थी, जिसमें करीब 2.66 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे।

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