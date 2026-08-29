NEET PG 2026 परीक्षा कल, इन 2 तस्वीरों की गलती से रद्द हो सकता है आपका आवेदन

परीक्षा के लिए आपको 2 तस्वीरों की जरूरत होगी। इनमें एक वेबकैम से ली गई लाइव तस्वीर और दूसरी हाल ही में खींची गई तस्वीर (जो पिछले 3 महीने से ज्यादा पुरानी न हो)। दोनों ही तस्वीरों का बैकग्राउंड सादा सफेद होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपका चेहरा, कान, गर्दन और कंधे साफ दिखें। किसी भी तरह के गहने या मेकअप की इजाजत नहीं है। आवेदन करते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें, बल्कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल के जरिए अपनी लॉगिन जानकारी प्राप्त करें। साथ ही दोनों तस्वीरें एक जैसी ही रखें, नहीं तो आपका आवेदन रद्द हो सकता है।