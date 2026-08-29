NEET PG 2026 परीक्षा कल, इन 2 तस्वीरों की गलती से रद्द हो सकता है आपका आवेदन
NEET PG 2026 की परीक्षा 30 अगस्त को होगी। अगर आप इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो अपने सभी जरूरी कागजात एक बार फिर से जांच लें और नियमों का ठीक से पालन करें, ताकि आखिरी समय में कोई दिक्कत न आए। प्रवेश पत्र से जुड़ी प्रक्रिया 24 अगस्त को पूरी कर ली गई थी और नतीजे 30 सितंबर, 2026 तक घोषित होने की उम्मीद है। इसी दिन इंटर्नशिप खत्म करने की आखिरी तारीख भी है।
NEET PG में 2 तस्वीरें जरूरी
परीक्षा के लिए आपको 2 तस्वीरों की जरूरत होगी। इनमें एक वेबकैम से ली गई लाइव तस्वीर और दूसरी हाल ही में खींची गई तस्वीर (जो पिछले 3 महीने से ज्यादा पुरानी न हो)। दोनों ही तस्वीरों का बैकग्राउंड सादा सफेद होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपका चेहरा, कान, गर्दन और कंधे साफ दिखें। किसी भी तरह के गहने या मेकअप की इजाजत नहीं है। आवेदन करते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें, बल्कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल के जरिए अपनी लॉगिन जानकारी प्राप्त करें। साथ ही दोनों तस्वीरें एक जैसी ही रखें, नहीं तो आपका आवेदन रद्द हो सकता है।