NEET PG परीक्षा के दौरान जयपुर के एक केंद्र पर बिजली गुल हो गई

NEET PG: जयपुर के केंद्र पर बिजली गुल, बार-बार बंद हुए कंप्यूटर; 5 सितंबर को दोबारा परीक्षा

लेखन आबिद खान 01:49 pm Aug 30, 202601:49 pm

क्या है खबर?

जयपुर में NEET PG-2026 परीक्षा के दौरान सीतापुरा स्थित एक केंद्र पर हंगामा हो गया। यहां बार-बार बिजली गुल होने के चलते अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा 9 बजे शुरू होनी थी, लेकिन बिजली गुल होने के चलते देरी से शुरू हुई। इसके बाद भी बार-बार बिजली जाती रही, जिससे कंप्यूटर बंद हुए। इस दौरान प्रभावित अभ्यर्थी हंगामा करने लगे, जिसके बाद परीक्षा ही स्थगित कर दी गई।